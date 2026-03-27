原爆資料館の東館で、被爆者９人の証言映像を上映するなどの新たな展示が公開されました。 広島市は国際情勢の悪化を受け、核廃絶への意識を高めようと原爆資料館東館１階の最後のコーナーをリニューアルしました。 １３歳で被爆した新井俊一郎さんら被爆者９人の証言映像を視聴できるコーナーが新たに追加されました。 また寄付箱が新たに設置され、平和に関する事業で活用されるということです