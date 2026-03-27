広島市教育委員会は学校内で少女に性的暴行を加えたとして逮捕されている男性教師を懲戒免職にしたと発表しました。 広島市立高校の教師の容疑者（３７）は、当時勤務していた広島市内の学校で少女が１６歳未満と知りながら性的暴行を加えた疑いで２回逮捕されていて、２７日付で懲戒免職処分となりました。 容疑者の男は行為を認めたうえで「心からお詫びしたい」と話しているということです。 また、広島市立の学校に勤務する