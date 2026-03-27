昨年10月の前橋競輪「第34回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」でG1初優勝を決めた嘉永泰斗（28＝熊本・113期）の優勝祝賀会が27日、熊本市内のホテルでファンや関係者、選手仲間ら約200人を集めて行われた。嘉永は「このような結果を残せたのも、日々支えてくださる皆さま、練習仲間のみんなのおかげだと思っています」と周囲に感謝を伝えた。そして「現状に満足することなく、さらに上を目指して、競輪界をもっと盛り