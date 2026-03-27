「巨人−阪神」（２７日、東京ドーム）２月のミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ビッグエアで金メダルに輝いた木村葵来（ムラサキスポーツ）が始球式を務めた。背番号１１に「ＫＩＲＡ」と名前の入ったユニホームを着用しマウンドへ。左打者の内角にボールを投げ込むと、場内から大きいな拍手が送られ、木村は帽子を取っておしゃれな丸刈りの頭を下げ、声援に感謝した。