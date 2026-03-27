センチミリメンタルが、新曲「ハイライト」を本日配信リリースした。「ハイライト」は、J SPORTS STADIUM2026 野球中継テーマソングとして書き下ろされた楽曲で、思うようにいかない現実や迷いを抱えながらも前へ進もうとする想いを、躍動感のあるバンドアンサンブルと真っ直ぐな言葉で描いたロックナンバーだという。そして、本日21時には同曲のMVがYouTubeでプレミア公開される。MVは、夕暮れのグラウンドを舞台に、息子の姿を見