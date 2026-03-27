センチミリメンタルが、新曲「ハイライト」を本日配信リリースした。

「ハイライト」は、J SPORTS STADIUM2026 野球中継テーマソングとして書き下ろされた楽曲で、思うようにいかない現実や迷いを抱えながらも前へ進もうとする想いを、躍動感のあるバンドアンサンブルと真っ直ぐな言葉で描いたロックナンバーだという。

そして、本日21時には同曲のMVがYouTubeでプレミア公開される。MVは、夕暮れのグラウンドを舞台に、息子の姿を見つめる母が、何気ない一日の中でこれまでの時間を思い返し、迷いながら積み重ねてきた日々がふと重なる瞬間を描いた映像に仕上がっているとのこと。監督は映像ディレクターのYASU Fujinamiが務めた。

またセンチミリメンタルは、現在開催中のワールドツアー＜Centimillimental WORLD TOUR 2025-2026 “Cafuné”＞の追加公演として7月9日に香港・TIDESで公演を行うことを発表した。本ツアーは2025年11月21日の上海公演を皮切りに、広州・マニラ・ソウル・チリ・メキシコシティ・横浜で公演を開催しており、2026年6月28日の台北公演および今回発表された香港公演を含め、全9都市11公演を巡るツアーとなる。追加公演の詳細は、後日発表される。

◾️「ハイライト」

配信：https://erj.lnk.to/GmGwI2

作詞・作曲・編曲：温詞

※J SPORTS STADIUM2026 野球中継テーマソング ▼タイアップ情報

J SPORTS 放送／配信概要

【プロ野球2026シーズン春季キャンプ】

広島東洋カープ、中日ドラゴンズ、オリックス・バファローズ、東北楽天ゴールデンイーグルスの春季キャンプを連日生中継&J SPORTSオンデマンドLIVE配信。 ＜春季キャンプ初日2月1日(日)＞

キャンプ初日2月1日(日)は放送時間を拡大し、BS無料放送／J SPORTSオンデマンド会員無料LIVE配信！

翌日2月2日(月)以降も連日生中継&J SPORTSオンデマンドLIVE配信。

・ 野球好き広島キャンプin日南 午前10：30〜LIVE J SPORTS 1／J SPORTSオンデマンド

・ 野球好き中日キャンプin北谷 午前10：30〜LIVE J SPORTS 2／J SPORTSオンデマンド

・ 野球好きオリックスキャンプin宮崎 午前10：30〜LIVE J SPORTS 3／J SPORTSオンデマンド

・ 野球好き楽天キャンプin金武 午前10：30〜LIVE J SPORTS 4／J SPORTSオンデマンド

※広島東洋カープは2月14日(土)より沖縄キャンプを連日生中継／J SPORTSオンデマンドLIVE配信

※春季キャンプのほかオープン戦も放送予定

※休息日は除く 【プロ野球2026シーズン公式戦 放送概要】

広島東洋カープ、中日ドラゴンズ、オリックス・バファローズ、東北楽天ゴールデンイーグルスの2026シーズン公式戦主催試合を試合開始から試合終了まで生中継。

※放送／配信スケジュール・形態は変更になる場合があります。

※詳細は確定次第、J SPORTS総合サイトでお知らせいたします。

※J SPORTSはJ:COMなど全国のケーブルテレビ、BS放送（スカパー! ）などで視聴可能なスポーツテレビ局です。 J SPORTS総合サイト www.jsports.co.jp

J SPORTS総合サイト内「野球特集ページ」https://www.jsports.co.jp/baseball/

◾️＜Centimillimental WORLD TOUR 2025-2026 “Cafuné”＞ ※終了公演は省略

2026年6月28日（日）台北・Zepp New Taipei

2026年7月9日（木）香港・TIDES ※追加公演

公演情報：https://www.cenmilli.com/live/archive/?54245

◾️＜センチミリメンタル LIVE TOUR 2026＞ 2026年10月2日（金）大阪・NHK大阪ホール

開場：17:30 / 開演：18:30 2026年10月4日（日）福岡・SAWARAPIA 大ホール

開場：16:30 / 開演：17:30 2026年10月11日（日）宮城・電力ホール

開場：16:30 / 開演：17:30 2026年10月18日（日）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館ビレッジホール

開場：17:00 / 開演：18:00 2026年10月25日（日）広島・広島JMSアステールプラザ中ホール

開場：16:30 / 開演：17:30 2026年11月20日（金）東京・Kanadevia Hall

開場：17:30 / 開演：18:30 ▼料金

指定席：￥7,900（税込）

※未就学児童入場不可

※ドリンク代別途 公演情報：https://www.cenmilli.com/live/archive/?55025

◾️＜センチミリメンタル Acoustic Live “Atelier C”＞※FC限定ライブ 2026年4月7日（火）東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

開場 17:45 / 開演 18:30 2026年4月15日（水）大阪・ザ・フェニックスホール

開場 18:00 / 開演 18:30 2026年4月23日（木）愛知・千種文化小劇場

開場 18:30 / 開演 19:00 ▼料金

指定席：\5,000（税込）

※ドリンク代別途（東京公演のみ）

※お1人様2枚まで（同行者非会員可） 公演情報：https://www.cenmilli.com/live/archive/?54912