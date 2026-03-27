■好材料続出なのにトヨタの株価が反応しない好材料が続いているにもかかわらず、トヨタの株価が反応していない。【こちらも】ホンダ、巨額赤字となったEVシフトのリスク第3四半期の決算発表では通期最終利益の見通しを上方修正（21.7%）、グループ企業豊田自動織機のMBO成立、ドル円相場は160円台に急接近中だ。トヨタの為替予想レートは150円に設定されており、1円の円安で約500億円の利益が発生する。このような好材料続