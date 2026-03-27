神奈川県大磯町立小のいじめ事案を巡り、同町が開いた記者会見＝27日午後神奈川県大磯町立小でいじめを受けた男子児童が2022年、転校を余儀なくされる事案があり、町が27日、記者会見を開き調査報告書を公表した。報告書は昨年3月に完成していたが、町教育委員会と被害児童の保護者とで調整がつかないままとなった。保護者は「真剣に対応されず、報告書ももらっていない」と批判している。報告書によると、児童は他の児童に給