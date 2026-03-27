広島女学院大学で運営の移管に伴う継承式が行われました。大学は２０２６年度からＹＩＣ学院が運営します。 広島女学院大学で行われた式典では、卒業生や地域の人たちが見守る中、校旗が広島女学院からＹＩＣ学院に手渡されました。 広島女学院 海田智浩理事長「この少子化という荒波の中で、地域社会に深く根差した教育を展開されるＹＩＣ学院へ運営のバトンを託す決断にいたりました」 ＹＩＣ学院は２０２６年度から広島女学