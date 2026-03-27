猟銃所持許可取り消しを巡る訴訟の最高裁判決で勝訴し、取材に応じる北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん＝27日午後、東京都千代田区北海道砂川市の要請でヒグマを駆除したのをきっかけに、猟銃を取り上げられてから約7年。道公安委員会の処分を違法と判断し逆転勝訴とした27日の最高裁判決に、原告の池上治男さん（77）は「全国のハンターに理解を示してくれた」と評価し、安堵の表情を見せた。午後2時半ごろ、緊張した面持