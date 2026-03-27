俳優の中川大志さんは3月26日、自身のInstagramを更新。映画のオフショットを公開し、反響が寄せられました。【写真】中川大志＆工藤阿須加演じる人気コンビショット「いいコンビで大好きです!」中川さんは「『ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編』引き続き、何回でも楽しんでくださいッ！まだまだ暴れ足りないですッ」とつづり、2枚の写真を投稿。映画『ゴールデンカムイ網走監獄襲撃編』のオフショットで、共演俳優の工藤阿須