「やばい大好きなふたり」中川大志、金カム人気コンビのオフショットを公開！ 「再現度が高くてビックリ」
俳優の中川大志さんは3月26日、自身のInstagramを更新。映画のオフショットを公開し、反響が寄せられました。
【写真】中川大志＆工藤阿須加演じる人気コンビショット
コメントでは「貴重な鯉月オフショットありがとう！」「いいコンビで大好きです!」「やばい大好きなふたり」「かわいいオフショット」「再現度が高くてビックリです」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
【写真】中川大志＆工藤阿須加演じる人気コンビショット
「いいコンビで大好きです!」中川さんは「『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』引き続き、何回でも楽しんでくださいッ！ まだまだ暴れ足りないですッ」とつづり、2枚の写真を投稿。映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』のオフショットで、共演俳優の工藤阿須加さんと写っています。中川さん演じる鯉登音之進と工藤さん演じる月島基は作中で常に行動をともにする上官と部下のコンビですが、オフショットでも距離感が近く仲の良さが伺えますね。特に2枚目では中川さんが工藤さんに耳打ちするポーズをしています。
「推しのふたりで嬉しい」Instagramでたびたびオフショットなどを公開している中川さん。18日には「in my life, #inゼリー」とつづり、俳優の竹内涼真さんと共演したCMオフショットを投稿しました。ファンからは「かっこいい〜」「推しのふたりで嬉しい」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)