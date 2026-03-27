27日午後、大石田町のJR奥羽線で回送列車が踏切で乗用車と衝突しました。けが人の情報はないということです。27日午後3時すぎ、大石田町のJR奥羽線の大石田と北大石田駅の間で下りの回送列車が異常な音を感知して停車しました。乗務員が現場を確認したところ、踏切で列車と乗用車が衝突したことがわかりました。警察によりますと、乗用車は高齢の男性が運転していましたが、けがはないということです。列車の乗務員2人にもけがはあ