くら寿司は、「くら寿司 メモリアル店 なんば千日前」を5月中旬に開業する。「くら寿司」の大阪・関西万博店を再現した店舗で、同店で提供した世界各国の料理が日常的に楽しめる。インテリアの一部も移設して再現する。大阪・関西万博店は、くら寿司史上最長の約135メートルの回転ベルトを備えた、過去最大規模の店舗として、大阪・関西万博の期間中にのべ30万人以上が来店した。世界70か国の代表料理を再現した特別メニューを提供