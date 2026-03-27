国土交通省は、小型二輪自動車と軽二輪自動車の「希望ナンバー制」を導入し、10月中旬から申込受付を開始する。希望ナンバー制は、登録自動車と軽自動車に導入しており、拡大する。選べるのは数字4桁で、特に人気が高い番号は抽選となる。合わせて、利用できる番号を増やすため、二輪車のナンバープレートの様式を変更する。小型二輪自動車は、地域名の右にローマ字、ローマ字の右に数字を使用する。軽二輪自動車は、分類番号を2桁