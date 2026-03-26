2014年の放送開始以来、世界中のファンを熱狂させてきた『アウトランダー』がついにシーズン8でフィナーレを迎える。ファイナルシーズンは、4月3日（金）よりHuluで国内最速見放題独占配信。12年にわたる壮大な軌跡を振り返る特別予告が完成。昨日、山口馬木也がナレーションを務めた〈誇り高き戦士・ジェイミー編〉が解禁となったが、この度、その対となる〈愛を貫く気高き魂・クレア編〉が完成。日本版特別予告編のナレーション