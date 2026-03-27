俳優の佐々木希（38）が、上京した時に大変だったことを明かした。【映像】桜色シャツ＆ミニスカート姿の佐々木希（全身ショット）26日、都内で行われた「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY」ポップアップオープニングイベントに佐々木希が出席した。桜を思わせるピンク色のシャツと、バーバリーチェックのミニスカートで登場した佐々木。イベントが桜をテーマにしていることにちなみ、お花見の必須アイテムを聞かれ次のように答