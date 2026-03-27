石原良純、長嶋一茂、高嶋ちさ子が出演するテレビ朝日系バラエティー『ザワつく！金曜日』のきょう27日（後6：50〜8：00）放送では、ちさ子が“ゆりかもめ（東京臨海新交通臨海線）”に乗り込み、今、話題の最新スポットに向かう。【写真】37年ぶりに鉄道に乗った高嶋ちさ子今回は、司会進行役のサバンナ・高橋茂雄とともに“ゆりかもめ”に乗ってお出かけする特別企画『高嶋ちさ子の初めてのゆりかもめ』。高橋によると、目的