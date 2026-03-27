高嶋ちさ子、2本の大河ドラマからオファー告白も「演技仕事は断ってきた」
石原良純、長嶋一茂、高嶋ちさ子が出演するテレビ朝日系バラエティー『ザワつく！金曜日』のきょう27日（後6：50〜8：00）放送では、ちさ子が“ゆりかもめ（東京臨海新交通臨海線）”に乗り込み、今、話題の最新スポットに向かう。
【写真】37年ぶりに鉄道に乗った高嶋ちさ子
今回は、司会進行役のサバンナ・高橋茂雄とともに“ゆりかもめ”に乗ってお出かけする特別企画『高嶋ちさ子の初めてのゆりかもめ』。高橋によると、目的地はちさ子に関係のある場所だとか。
車の運転が大好きなちさ子、鉄道に乗るのはなんと37年ぶりとのことで、もちろんゆりかもめに乗車するのも初めて。「ドキドキしてきたな…」と言いながら新橋駅からゆりかもめに乗り込む。車内では高橋と横に並んで座り、「こういう座り方は久々だよ！」と大興奮。電車通学していたころの思い出がよみがえってきたらしく、小学生時代のエピソードも語る。
また、レインボーブリッジに差しかかると、ちさ子が大ヒット映画『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年）に出演していることが話題に。実は、ちさ子はその後、2本の大河ドラマからオファーが舞い込んだことを告白。しかし、演技の仕事は断ってきたと語る。ちさ子がドラマや映画に出演しない理由も明かされる。
そして、お台場エリアを通過するところで車窓から見えたのは“東京湾岸警察署”。2024年末、ちさ子は“湾岸署の田中”を名乗る特殊詐欺犯からの電話にだまされかけたことを明かしたが、その忌まわしい記憶が呼び起こされ、ちさ子が思わず吠える場面も。
“東京ビッグサイト駅”で、ゆりかもめを降りた2人。まもなく到着したのは、きょう27日開業の複合型エンタテインメント施設“TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）”。2人は『ザワつく！金曜日』とのコラボキッチンカーが提供する絶品スイーツの中のひとつを味わい、そのおいしさにすっかり“夢中”になる。
また、今夜の放送では、大好評企画『どんどん高くなる選手権』も開催。『みんな大好きいちごスペシャル』と題して、春にピッタリないちご＆いちごスイーツ計3品を全国から厳選。その価格を当てるクイズにザワつくトリオが挑む。
【写真】37年ぶりに鉄道に乗った高嶋ちさ子
今回は、司会進行役のサバンナ・高橋茂雄とともに“ゆりかもめ”に乗ってお出かけする特別企画『高嶋ちさ子の初めてのゆりかもめ』。高橋によると、目的地はちさ子に関係のある場所だとか。
また、レインボーブリッジに差しかかると、ちさ子が大ヒット映画『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』（2003年）に出演していることが話題に。実は、ちさ子はその後、2本の大河ドラマからオファーが舞い込んだことを告白。しかし、演技の仕事は断ってきたと語る。ちさ子がドラマや映画に出演しない理由も明かされる。
そして、お台場エリアを通過するところで車窓から見えたのは“東京湾岸警察署”。2024年末、ちさ子は“湾岸署の田中”を名乗る特殊詐欺犯からの電話にだまされかけたことを明かしたが、その忌まわしい記憶が呼び起こされ、ちさ子が思わず吠える場面も。
“東京ビッグサイト駅”で、ゆりかもめを降りた2人。まもなく到着したのは、きょう27日開業の複合型エンタテインメント施設“TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）”。2人は『ザワつく！金曜日』とのコラボキッチンカーが提供する絶品スイーツの中のひとつを味わい、そのおいしさにすっかり“夢中”になる。
また、今夜の放送では、大好評企画『どんどん高くなる選手権』も開催。『みんな大好きいちごスペシャル』と題して、春にピッタリないちご＆いちごスイーツ計3品を全国から厳選。その価格を当てるクイズにザワつくトリオが挑む。