お笑いコンビ・ぺこぱが、27日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（月〜金前11：55）に出演。2021年から務めてきたレギュラーを、この日をもって卒業した。【写真】ノリノリ！身体全体をつかって各々のポーズをとるぺこぱぺこぱは、2019年まで金曜『ヒルナンデス！』の前説を担当しており、その2年後にレギュラーメンバーとして“凱旋”を果たした。ロケVTRで、松陰寺太勇は「前説もずっとやっていて、番組自体、10年ぐ