ぺこぱ『ヒルナンデス！』卒業 前説→レギュラーの抜てきから5年
お笑いコンビ・ぺこぱが、27日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（月〜金 前11：55）に出演。2021年から務めてきたレギュラーを、この日をもって卒業した。
【写真】ノリノリ！身体全体をつかって各々のポーズをとるぺこぱ
ぺこぱは、2019年まで金曜『ヒルナンデス！』の前説を担当しており、その2年後にレギュラーメンバーとして“凱旋”を果たした。
ロケVTRで、松陰寺太勇は「前説もずっとやっていて、番組自体、10年ぐらいかかわらせてもらっていたので。すごく印象に残っているかもしれないですね」としみじみ。シュウペイも「姉さん（久本雅美）には、本当にいろいろ助けていただきました。本当にやさしい！大好き！」と笑顔で呼びかけた。その後も2人は、メンバーへのメッセージを送っていった。
終盤には「ぺこぱ卒業記念 時を戻そうクイズ」と題して、5年間の名場面をクイズ形式で出題。最後は、明るいムードの中、卒業となった。
【写真】ノリノリ！身体全体をつかって各々のポーズをとるぺこぱ
ぺこぱは、2019年まで金曜『ヒルナンデス！』の前説を担当しており、その2年後にレギュラーメンバーとして“凱旋”を果たした。
ロケVTRで、松陰寺太勇は「前説もずっとやっていて、番組自体、10年ぐらいかかわらせてもらっていたので。すごく印象に残っているかもしれないですね」としみじみ。シュウペイも「姉さん（久本雅美）には、本当にいろいろ助けていただきました。本当にやさしい！大好き！」と笑顔で呼びかけた。その後も2人は、メンバーへのメッセージを送っていった。
終盤には「ぺこぱ卒業記念 時を戻そうクイズ」と題して、5年間の名場面をクイズ形式で出題。最後は、明るいムードの中、卒業となった。