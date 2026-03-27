Snow Man公式Xで、新曲「BANG!!」にちなんだ質問に岩本照と深澤辰哉が回答する『‘BANG!!’ MAGAZINE』がビジュアルと共に公開されている。 【写真＆動画】岩本照と深澤辰哉『‘BANG!!’ MAGAZINE』ルック＆Snow Man「BANG!!」MV ■「お店を開くとしたら？」の質問に岩本は「パン屋さん」深澤は「髪の毛をケアするお店」と回答 岩本は迷彩柄のキャップを被り、光沢のある緑のMA-1ジャケットに黄色いインナー、さらに黒の