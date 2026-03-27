Snow Man公式Xで、新曲「BANG!!」にちなんだ質問に岩本照と深澤辰哉が回答する『‘BANG!!’ MAGAZINE』がビジュアルと共に公開されている。

【写真＆動画】岩本照と深澤辰哉『‘BANG!!’ MAGAZINE』ルック＆Snow Man「BANG!!」MV

■「お店を開くとしたら？」の質問に岩本は「パン屋さん」深澤は「髪の毛をケアするお店」と回答

岩本は迷彩柄のキャップを被り、光沢のある緑のMA-1ジャケットに黄色いインナー、さらに黒の裾の長いワイドパンツをまとって登場。もう一点、横分けヘアチェックジャケット姿の流し目アップショットも公開している。

「『BANG!!』のMVで注目してほしいところは？」という質問には、「みんなで挑んでいるアクションシーン」と回答。そして「『This is my 美学』を教えてください」には「何事も経験」と答えている。

「『I don’t wanna lose』という歌詞にちなんで、これだけは負けたくないものは？」と聞かれると、「自分で決めたこと」。そして「最近泣いたりor笑ったりしたことは？」の問いには「ジェットコースターに乗ったこと」。

最後に「お店を開くとしたら何屋さん？」という質問に「パン屋さん」と答えている。

コメント欄には「かっこいいコーデと『パン屋さん』のギャップに萌える」「パン屋さんってかわいい」「ひーくんのパン屋さん通いたい」「このカットの顔の良さ」「流し目が美人すぎる」などといったファンの声が続々と到着。

また深澤はブルーを基調にしたムキムキのボディスーツ風の柄のジャケットをフードまですっぽり被り、サングラスをかけている。ボトムスはカーキのダメージ風パンツ。また迷彩柄のトップスに大きなクリアフレームのゴーグル風のメガネ＆横分けヘアのアップショットも公開している。

「『BANG!!』のMVで注目してほしいところは？」という質問には、岩本と同じく「アクションシーン」と回答。そして「『This is my 美学』を教えてください」には「朝と夜に湯船に浸かる」というルーティンを明かしている。

「『I don’t wanna lose』という歌詞にちなんで、これだけは負けたくないものは？」と聞かれると、「男気ジャンケン」。そして「最近泣いたりor笑ったりしたことは？」の問いには「映画を観て泣いた」。

最後に「お店を開くとしたら何屋さん？」という質問には「髪の毛をケアするお店」と回答している。

コメント欄には「ふっか×メガネはかっこいい」「治安悪めのビジュ最高」「クセつよルックを着こなすセンス」「この視線は色気ある」「ふっかさんに髪の毛ケアしてほしい」「なんの映画で泣いたのか気になる」などといったファンの声が続々と到着している。

■岩本の「‘BANG!!’ MAGAZINE」

■深澤の「‘BANG!!’ MAGAZINE」

■「BANG!!」MV