日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）の新規場面カットが解禁された。【画像】映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』新カット『犯罪都市』は、ハリウッドでも活躍するマ・ドンソクが主演を務めた人気映画シリーズ。日本オリジナルストーリーでユニバース化し、新宿・歌舞伎町を舞台に『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも、日本オリジナル要素が加わったノンストップ・アクションエンターテインメント超大作に