JR東日本は、「東京駅開業100周年記念Suica」のうち、一度も利用がないカードは3月31日をもって失効するとして注意を呼びかけている。「東京駅開業100周年記念Suica」は、2014年12月20日に東京駅が開業100周年を迎えることを記念して発売。当初は同日に東京駅で発売する計画だったものの、想定以上の人が押しかけたことにより、途中で発売を中止した。その後、インターネットと郵送での販売に切り替え、申込数は約499.1万枚、発売