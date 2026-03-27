驚異的な競争率のオーディションを見事勝ち抜き、江口洋介と共に1987年公開の映画「湘南爆走族」でデビューを果たした俳優・織田裕二。以降も「東京ラブストーリー」「振り返れば奴がいる」といったドラマで次々と主演を飾り、日本を代表する俳優として成長を遂げた。そんな織田の代表作として誰もが真っ先に思い浮かべるのが、主人公・青島俊作を熱演したドラマ「踊る大捜査線」だろう。 織田裕二が刑事を好演し、メガヒットを誇