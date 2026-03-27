本格的な春の訪れとともに、鉄道会社の定番イベント・沿線ウォークの季節がやってきた。鉄道３社共同のイベントを企画するのが京成グループ。ともに東京都と千葉県を結ぶ京成電鉄と北総鉄道に加え、茨城県の関東鉄道（関鉄）は、春休みの2026年３月19日からゴールデンウィーク（GW）の５月10日まで、10回目の「京成グループウォーク」を開催している。京成は97回目の「京成電鉄さわやかウォーク」で、テーマは「千葉開府900年の歴