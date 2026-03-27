

本格的な春の訪れとともに、鉄道会社の定番イベント・沿線ウォークの季節がやってきた。鉄道３社共同のイベントを企画するのが京成グループ。ともに東京都と千葉県を結ぶ京成電鉄と北総鉄道に加え、茨城県の関東鉄道（関鉄）は、春休みの2026年３月19日からゴールデンウィーク（GW）の５月10日まで、10回目の「京成グループウォーク」を開催している。

京成は97回目の「京成電鉄さわやかウォーク」で、テーマは「千葉開府900年の歴史と桜前線を訪ねて」。2026年は、平安時代後期の1126年に千葉常重が現在の千葉市中心部の亥鼻（いのはな）山に本拠を構えて900年の節目に当たる。

さわやかウォークは千葉線西登戸駅を起点に、歴史スポットの千葉公園、千葉神社、千葉寺などを回り、同線千葉中央駅にゴールする。設定距離は一般向け12キロのほか、７キロの楽々コースも。

（TOP画像：鉄道で春を探しにいく10回目の「京成グループウォーク」ビジュアル、資料：京成電鉄など）

北総は55回目の「北総ウォーク」で、キャッチフレーズは「春の訪れを感じながら北総沿線を歩こう」。スタートは大町駅、ゴールは矢切駅で、四季折々の花が楽しめる「東松戸ゆいの花公園」、サクラのトンネルが有名な「さくら通り」をルートに組み入れた。コース延長は約９キロ。

関鉄は「関鉄 駅からウォークin水海道」で。サブタイトルは「茨城観光100選に選定さた桜トンネルを歩こう」。スタートは北水海道、ゴールは水海道の両駅で、延長約10キロ。花見の名所、つくばみらい市の福岡堰（ぜき）さくら公園のほか、洋菓子店、そば処、バウムクーヘン店といったグルメスポットをコースに組み込んだ。

３社それぞれ完歩特典が用意されるほか、全社のコースをパーフェクトでクリアすると先着順でノベルティグッズ、抽選でペットボトル飲料１ケースを進呈する。イベントの詳細は第10回「京成グループウォーク」で検索を。

記事：上里夏生