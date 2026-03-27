俳優の山下智久が主演を務める映画『正直不動産』（5月15日公開）の新たな場面写真が公開された。11年ぶりに映画出演する吹石一恵の姿や福原遥演じる月下の同級生でミュージシャン役に挑戦する岩崎大昇（KEY TO LIT※崎＝たつさき）と山下の共演シーンが解禁された。【写真】馬がうらやましい…！穏やかな表情で馬と触れ合う山下智久原作は累計発行部数400万部を突破した小学館『ビッグコミック」連載中の人気漫画。客と業者の