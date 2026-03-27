若い世代の都市部流出が続くなか、「地方で人材を育て定着させる」ということが課題となっています。スポーツの世界でも、競技と仕事を両立させるデュアルキャリアや引退後のセカンドキャリア支援の重要性が指摘されてきました。播磨地域を拠点に活動する女子サッカークラブ「ASハリマアルビオン」も、そうしたテーマに向き合っています。同クラブでは全国から集まる選手たちを「人財産」と位置づけ、競技生活だけでなくその先