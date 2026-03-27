Photo: Raymond Wong / Gizmodo 昨年のAlienware 16 Area-51は最上位のインテルチップとLCD。2026年はさらにアプグレされるけど価格もそれなりになりそう ゲームの性能が上がるのはうれしいけど、値段が上がるのがねぇ…。今年のゲーミングノートPCに搭載になるインテル最新チップ「Intel Core Ultra 9 290HX Plus」。去年のCore Ultra 9 285HX（インテルのノートPC向け最上位チップ）の後継