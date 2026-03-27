自民党の外国人政策本部は27日、安全保障と土地法制に関するプロジェクトチーム（PT）の会合を党本部で開いた。所有者のいない離島の国有化や、土地利用規制法に基づく規制範囲の拡大を求める意見が出た。終了後、新藤義孝本部長が明らかにした。新藤氏は会合で「国の根幹を整えるために作業していきたい」と強調。1月に続いて5月にも提言を出し、6月ごろに政府がまとめる経済財政運営の指針「骨太方針」に提言内容を反映させ