「奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート」(青森県十和田市)は4月10日、苔まみれの宿泊プラン「おいらせ苔旅」を発売する。苔スイートルームのリビングルーム2025年11月、星野リゾートは青森県での運営開始から20周年を迎えた。奥入瀬渓流ホテルでは、奥入瀬渓流の成り立ちを担う小さな「苔」を通して、自然の魅力を深く感じてほしいという想いで、苔にまつわるさまざまなコンテンツを提案してきた。「苔さんぽ」にはじまり、この20年