ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパンは4月6日、紙巻たばこ、ラッキー・ストライクの新シリーズ「ラッキーズ(Luckies)」から「ラッキーズ・10・ボックス」と「ラッキーズ・6・ボックス」の2銘柄(450円)を全国で発売する。「ラッキーズ・10・ボックス」「ラッキーズ・6・ボックス」(いずれも450円)同シリーズは、ラッキー・ストライクが長年培ってきた伝統とクラフトマンシップを受け継ぎながら、より幅広い層が手に取りや