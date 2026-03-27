卒業シーズンを迎え、多くの学校で児童生徒たちが新たな旅立ちを迎えている。そうした中で、保護者を悩ませるのが「卒業アルバム」だ。少子化や物価高、教員の働き方改革など、さまざまな社会情勢の変化を受けて、アルバム制作を取り巻く環境は激変しているように見える。保護者や制作会社などへの取材を通して、その実態に迫る。 【卒業アルバムが届かないことも】学校側と生徒が退学をめぐり裁判をしていたため卒業アルバ