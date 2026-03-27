今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『入れ歯チョコレート作ってみた！』というカオス工場さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）うまくもないしまずくもない入れ歯チョコレート作ってみた！「なぜそれを作ろうと思ったのか」、思わずそんなツッコミを入れたくなる、クスッと笑える狂気の手作りお菓子動画をご紹介します。今回、投稿者のカオス工場さんが生み出したのは、なんと無駄にリアルすぎる「入