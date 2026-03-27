今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『りっかのプチ旅行「梅と万博残滓とカオマンガイ×2！！」【小春六花】』というそるとさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）大阪天満宮で梅を見て、大阪関西万博のお片付けの様子を調査したのち 日本橋と梅田でそれぞれカオマンガイを食べてきました！！京都在住の投稿者のそるとさん。大阪天満宮は工事中でしたが、参拝はできるので学業成就のお参りにきたのだと