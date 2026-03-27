アイドルグループ「まぶだちゅ！」のりりあが27日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。「第111回薬剤師国家試験」に合格したことを報告した。「#第111回薬剤師国家試験 合格しました」と報告。「一緒に戦った教科書たち…… 」とつづり、山積みになった教科書に並ぶ写真を公開した。「統一?（95点）⇒統一??（141点）⇒統一???（201点）」と模試のスコア推移を明かした。続けて、「6年生になってからアイドルと卒業研究と