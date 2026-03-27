巨人で活躍している注目選手 優勝を目指すうえで欠かせないのが、主力選手の存在です。巨人には実績豊富なベテランから将来を期待される若手、チームを支える外国人選手まで、魅力的な顔ぶれがそろっています。 ここでは2026年シーズンに注目したい選手を紹介。 坂本勇人 坂本勇人は、長年にわたり巨人を支えてきたベテラン内野手だ。 通算2000安打を達成し、守備と打撃の両面で高い実績を残している。 2026年も