巨人の優勝を支える精神的支柱｜ベテラン坂本勇人の凄さと役割
巨人で活躍している注目選手
優勝を目指すうえで欠かせないのが、主力選手の存在です。
巨人には実績豊富なベテランから将来を期待される若手、チームを支える外国人選手まで、魅力的な顔ぶれがそろっています。
ここでは2026年シーズンに注目したい選手を紹介。
坂本勇人
坂本勇人は、長年にわたり巨人を支えてきたベテラン内野手だ。
通算2000安打を達成し、守備と打撃の両面で高い実績を残している。
2026年もチームの精神的支柱として存在感を発揮している。
経験に裏打ちされた打席での対応力は若手の手本といえる。
そのうえで勝負どころで一本を打てる勝負強さも健在。
巨人の歴史を語るうえで欠かせない選手といえるだろう。
巨人はどんなチーム？
読売ジャイアンツは、セ・リーグに所属する日本を代表する名門球団だ。
1934年創設と歴史が長く、プロ野球界をけん引してきた。
リーグ優勝は通算39回、日本シリーズ制覇は22回と、いずれも歴代最多を誇りる。
全国にファンが多く、常に優勝争いを期待される存在といえる。
そのうえで若手育成にも力を入れており、伝統と挑戦をあわせ持つチームだ。