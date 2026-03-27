巨人の優勝を支える精神的支柱｜ベテラン坂本勇人の凄さと役割

巨人で活躍している注目選手

優勝を目指すうえで欠かせないのが、主力選手の存在です。

巨人には実績豊富なベテランから将来を期待される若手、チームを支える外国人選手まで、魅力的な顔ぶれがそろっています。

ここでは2026年シーズンに注目したい選手を紹介。

坂本勇人

坂本勇人は、長年にわたり巨人を支えてきたベテラン内野手だ。

通算2000安打を達成し、守備と打撃の両面で高い実績を残している。

2026年もチームの精神的支柱として存在感を発揮している。

経験に裏打ちされた打席での対応力は若手の手本といえる。

そのうえで勝負どころで一本を打てる勝負強さも健在。

巨人の歴史を語るうえで欠かせない選手といえるだろう。

巨人はどんなチーム？

読売ジャイアンツは、セ・リーグに所属する日本を代表する名門球団だ。



1934年創設と歴史が長く、プロ野球界をけん引してきた。

リーグ優勝は通算39回、日本シリーズ制覇は22回と、いずれも歴代最多を誇りる。



全国にファンが多く、常に優勝争いを期待される存在といえる。

そのうえで若手育成にも力を入れており、伝統と挑戦をあわせ持つチームだ。