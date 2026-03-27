NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の最終回直後に放送された27日の『第98回選抜高校野球大会』(センバツ)で、まさかの“朝ドラ受け”が行われた。(左から)吉沢亮、トミー・バストウ、高石あかり、池脇千鶴、岡部たかし朝ドラ受けは、朝ドラ放送直後に『あさイチ』で博多華丸・大吉、鈴木奈穂子アナウンサーが、ドラマの感想を語り合う恒例のやり取り。27日は『センバツ』の中継のため『あさイチ』が休止だったが、実況の横山哲也アナ