とちぎテレビ ３月２２日に行われた那須町の町長選挙で、１票差で落選した次点の候補者から異議の申し出を受けて、町の選挙管理委員会は２６日、投票された全ての票を再点検することを決めました。 那須町の町長選挙には３人が立候補し、現職の平山幸宏氏が５０９９票を獲得し３選を果たしました。一方、元町議会議員で新人の小山田典之氏は、平山氏とわずか１票差の５０９８票で次点となりました。小山田氏は翌日の２３日