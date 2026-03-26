とちぎテレビ 栃木県内外で活躍する著名人に栃木県の魅力を発信してもらう「とちぎ未来大使」に、２６日に上三川町出身の俳優が就任しました。 「とちぎ未来大使」に就任したのは、上三川町出身の俳優・藤田真澄さん（２７）です。藤田さんは、２０２５年１２月に公開された映画「明日（あす）に向かって演（や）れ！」で主演を務めるなど、映画やドラマ作品に出演しているほか、ＳＮＳでも積極的に発信していて、ＴｉｋＴ