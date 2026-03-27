2025年12月24日に「完全新作OVAの制作決定」が発表され、ファンの間で大きな話題を呼んでいた「魔法のプリンセス ミンキーモモ」。その待望の続報として、新作OVA「魔法のプリンセス ミンキーモモ 憧れの夢へ まごころの二重奏（デュオ）」が劇場上映されることが発表されました。あわせて、ティザービジュアルと超特報映像、そして豪華制作陣からのコメントが解禁されています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら