『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（3月20日公開） 未知の原因によって太陽エネルギーが奪われ地球に滅亡の危機が迫る中、その謎を解明する“イチかバチか（ヘイル・メアリー）” のプロジェクトのために、中学の科学教師グレース（ライアン・ゴズリング）が、片道切符で宇宙の果てに送り込まれる。グレースは、孤独な旅の中で小さくて勇敢な、岩のような形をした異星人と出会い、ロッキーと名付ける。物語は孤独から始ま