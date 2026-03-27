オリジナルやリバティプリントの布地を扱う専門店のワークショップ「CHECK&STRIPE」は1999年のオンラインショップ創業以来、オリジナルの生地や英国発のリバティプリントのほか、手作りキットやアップリケ、書籍などでソーイングの楽しさを提案する人気ショップ。東京・自由が丘や吉祥寺など全国に6店舗を展開しています。実店舗1号目となる「神戸店」はJR三ノ宮駅から徒歩約9分、三宮本通商店街からすぐ入った小道に立ち、シ