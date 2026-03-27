いつの時代も足元を支えてくれるアイコン的シューズはあるもの。学生時代に手に取ったことに始まり、今もなお常にそばにある1足と言えば、コンバースの定番「ALL STAR（オールスター）」を挙げる人も多いはず。2025年10月、約25年振りに履き心地を中心に大幅アップデートし、その進化っぷりが話題となったのも記憶に新しいですよね。そんなホットなコンバースから、1977年発売のアーカイブ・ランニングシューズ「STARFIRE」をモチ