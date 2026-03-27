2026年3月28日、JR大井町駅直結の新たなランドマーク「OIMACHI TRACKS（大井町トラックス）」がいよいよ開業します。JR東日本が手掛ける「広域品川圏」整備の要であり、かつての鉄道車両工場の魂を継承するこの街。全81店舗が揃うなかで特筆すべきは、運営の「アトレ」がその名を封印してまで挑んだ、地元共創型のディープな食空間です。この記事では、品川・大井町エリアの利便性を劇的に変えるこの新スポットを先行レポート。こ