3月25日、Snow Manの新曲「BANG!!」のMVが公式YouTubeチャンネルにて公開された。同曲は4月29日リリースのトリプルA面シングルとなる13thシングル表題曲で、目黒蓮がかつて最強の殺し屋と呼ばれていた坂本太郎役として主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』の主題歌。公開直後からすでにMVは大きな反響を呼んでいるが、映像を観るとその理由がよくわかる。作品の世界観に沿った仕掛けがいたるところに詰まっていて、観れば観