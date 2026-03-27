【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日本テレビで4月17日にスタートする新番組『金曜ミステリークラブ!!!』（毎週金曜 19時～）のメインビジュアルが公開された。 この番組は、世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズを出題。実際の映像や再現ドラマを観ながらミステリーの真相を推理する“新・考察バラエティ”。 二宮和也と千鳥のノブがバラエティ番組のメイン出演者として初タッグ。ノブがク